The following information was provided by AppHealthCare. Restaurants, food stands and meat markets are inspected one to four times per year based on risk frequency public school lunchrooms are inspection four times per year, child care facilities and lodging establishments are inspected twice per year and school buildings, season swimming pools and tattoo artists are inspected once per year. To view the full inspection report for inspected establishments, visit AppHealthCare’s website and search for a facility by name. If you have questions about a specific inspection report, call AppHealthCare Environmental Health offices in Alleghany (336) 372-5641, Ashe (336) 246-3356 or Watauga (828) 264-4995.
May 25
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