BOONE— The Office of the Registrar at Appalachian State University recently released the fall 2019 Dean’s List, which was awarded to undergraduate students who carried 12-14 hours of coursework on which grade points are computed and attained a grade point average of 3.45 or better for the fall semester.
It was also awarded to students who carried 15 hours of coursework and attained a grade point average of 3.25 or better for the fall semester.
The following names are students from Watauga County who made the Fall 2019 Dean’s List.
Joshua Allen Aarhus, Boone; Morgan Amaris Abernathy, Boone; Faith Elaine Abi Haydar, Boone; Jack Robert Abrams , Boone; Jacob Daniel Aceret, Boone; Morgan Elizabeth Ackerman, Boone; Holly Danielle Aldridge, Boone ; Maia Diane Alen, Boone; Benjamin Owen Alexander, Boone; Kaden Michael Allen, Boone; Alexia Kassandra Alvarez, Boone; Caroline Abigail Archenbronn, Boone; Joshua Shawn Arford, Boone; Joshua S. Austin, Boone; Nikolas Leo Baier, Boone; Charlie Andrew George Baird, Boone; Madison Taylor Baity, Boone; Daniel Joseph Baker, Boone; Braeden Patrick Bakken, Boone; Lauren Annette Barfield, Boone; Elizabeth Hope Barkley, Boone; Abigail Rose Barry, Sugar Grove ; Presson Barton, Boone; Shawna Rochelle Basist, Boone; Chloe Bell, Boone; Jessica Benfield, Boone; Virydiana Bailon Benitez, Boone; Amanda Lorraine Bickett, Boone; Nicholas Bien-aime, Boone; Caleb T. Blackburn, Boone; Jennifer M. Blackburn, Boone; Laken Lynn Blankenship, Sugar Grove, NC ; John Harman Boitnotte, Boone; Joshua Anderson Bolick, Boone; Hunter J. Bond, Boone; Austin Stephen Booker, Boone; Troy Stephen Boudreau, Boone; Ainsley Ann Bowers, Boone; Montana Lillie Sylvia Bowman, Boone; Erik Joseph Boyesen, Boone; Heather C. Boyle, Banner Elk; Eli Prescott Boyte, Boone; David Wylie Brashier, Boone; Zachary Gordon Bravinder, Boone; Annie Bresko, Boone; Johanna Nicole Brooks, Boone; Brandon J. Brothers Sales, Boone; Joseph Scott Brown, Boone; Kellie Madison Brown, Boone; William Herbert Bruce, Blowing Rock; Triniti Reese Bryant, Boone; Marisa Lynn Bumgardner, Blowing Rock; Chloe Grayson Bunce, Boone; Abby Michele Burkhard, Boone; Casey Robert Burton, Boone; Gaven Josiah Campbell, Boone; Justin Michael Carlin, Boone; Jonathon Alexander Carlson, Boone; Dillon Blake Carmichael, Boone; Blaze Keaton Carswell, Vilas; Felicia Ellen Casagrande, Boone; Nina Maria Cassetta, Boone; Juan Pablo Castro, Boone; Hannah Abigail Celiz, Boone; Kelsey Brook Charbeneau, Vilas; Noelle Christine Charles, Boone; Joshua Charrette, Boone; Sarah Childers, Boone; Victoria O.Choplin, Boone; Rayanna Yvette Christian, Boone; Jeffrey Arnold Christie, Boone; John Spencer Christopher, Boone; Mallory E. Ciesla, Boone; Bryce Alexander Clark, Boone; Anthony Clark, Boone; Therese Marie Clarke, Boone;Matthew Garret Clawson, Boone; Elizabeth Yvonne Coberly, Boone; Joseph Gabriel Coffey, Boone; Reid Katherine Coffey, Boone; Lauren Rose Coleman, Boone; Sydney Erin Coleman, Boone; Christina Elizabeth Collins, Boone; Christopher Barrett Conner, Boone; Carrie Cook, Boone; Kristy Marie Cook, Zionville; Langston Dale Cooper, Boone; Emily Laken Cornell, Banner Elk; Ethan David Cornell, Boone; Cadie Ann Cowell, Boone; Samuel J. Crabbe, Boone; Allysa Blair Crawford, Beech Mountain; Mary Lee Crow, Boone; Rachel Elise Crowell, Boone; Haley Elizabeth Cypher , Boone; Hannah Blaire Dahlem, Boone; Justin William Daly, Boone; Anna Braedyn Davis, Boone; Justin Michael Davis, Boone; Michael Armstrong Davis, Boone; Taylor Lauren Davis, Boone; Brittany Renee Del Hierro, Boone; Brianna Nicole Dellosa, Boone; Catherine Caroline Denton, Boone; Tristin Derrick, Boone; Everitt Russel Dershem, Boone; Brendan Cashill Doering, Boone; Emily Kay Dohrman, Boone; Kaeah Natalia Domenech , Boone; Sophia Patricia Donadio, Boone; Katelyn D. Dorn, Boone; Ryan Christopher Dozer, Boone; Emily Katherine Drum, Boone; Katherine Danielle Drysdale, Blowing Rock; Joshua Michael Dull, Boone; Kerri Ann Durkan, Boone; Joseph Lester East, Boone; Casey Marie Eberts, Boone; Casey Charles Ecker, Sugar Grove; John Nicholas Economou, Boone; Susan Pryor Edwards, Boone; Sterling Kenwood Eisiminger III, Boone; Maria Aedin Eleta, Boone; Caylin Elizabeth Elkins, Boone; Sybol Kay Eller, Boone; Connor Angus Elliott, Boone; Melise NicoleElliott, Vilas; Zoe Ellis, Boone; Audrey Rose Emerson, Boone; Robert William Englehart, Boone; Samuel Lane Erwin, Deep Gap; Rebecca Ann Esterline, Boone; Lillian Elizabeth Ezell, Boone; Kaylee Nichole Faw , Boone; Audrey F. Feather, Boone; Jessica Lynn Felicelli, Boone; Connor Scott Fennell, Boone; Mason Alexander Fennell, Boone; Thomas Ward Fetter, Boone; Amanda Grace Fields, Boone; Hallie Susan-Anne Fleischmann, Boone; Alisha Dawn Forsyth, Boone; Elizabeth Anne Fortier, Boone; Jackson Neil Fowler, Boone; Cole Knight Funk, Boone; Samuel J. Gagnon, Boone; Valentina Galindo, Boone; Benny Ray Galliher III, Boone; Bobby Gann, Boone; Katherine Nicole; Garceran De Vall, Boone; Savanah Renee Garrett, Banner Elk; Julia Ann Garrison, Boone; Soudalynn Banda George, Boone; Francine D.Gibson, Boone; Joshua Earl Gibson, Boone; Stephanie Elizabeth Gibson, Boone; Connor Thomas Gilbert, Boone; Joseph M.Gilberto, Boone; Mary Margaret Gilleskie, Blowing Rock; Molly Vecchi Gilleskie, Blowing Rock; Emily Grace Gillespie, Boone; Jacob Gillespie, Boone; Gina Marie Gisondi, Boone; Jenna Nicole Godwin, Boone; Brenda Yazmin Gonzalez-Martinez, Boone; Joseph Graber, Blowing Rock; Omnie Omily Grabs, Boone; Aaron Bradley Graham, Boone; Karen Granger, Boone; Michala Symone Grant, Boone; Brianna Kathleen Graves, Boone; Aaron Jacob Gray, Boone; Rachel Ann Greenland, Boone; Mailyn Greig-ratz, Boone; Sue Teresa Griffin, Boone; Shane Andrew Grugin, Boone; Kaylee Louise Guerra, Boone; Vanessa Elizabeth Guerra, Boone; Kaitlyn Natalie Gwaltney, Boone; Cole Hyre Hagstrom, Boone; Brian Thomas Hall, Boone; Nicholas Alexander Hall, Boone; Huston Arthur Hamlin, Boone; Emily Louise Hancock, Boone; Emma Leigh Xuan Harkins, Boone; Donald Lee Harley, Vilas; Hailey Cheyenne Hartman, Boone; William Hunter Hartman, Boone; Caralyn Joanne Harvey, Blowing Rock; Hannah Leeann Harvey, Boone; Megan Livingston Harvey, Boone; Cias Dale Hawkins, Boone; Harlee Elizabeth Hawthorne, Boone; Neil Alexander Hemmerly, Boone; Jacob Murphy Hengler, Boone; Dylan Thomas Hennings, Boone; Dylan Cooper Henricksen, Boone; Derek Shawn Henry, Banner Elk; Daniel C. Herman, Boone; Lily Rutherford Highsmith, Boone; Maggie Elizabeth Hild, Boone; Madison Amelia Hill, Boone; Riley Shea Hoaglin, Blowing Rock; Olivia Lee Hogan, Boone; Devin Chase Hollars, Boone; Kimberly Ann Holt, Sugar Grove; Mattelyn Caroline Hough, Boone; Kailee Olivia Houston, Boone; Chloe Grace Hudock, Boone; Caleb Martin Hudson, Vilas; Jacob Edward Huesman, Boone; Taylor E. Hunt, Boone; Sara Elizabeth Hursa, Boone; Sydney Rose Iannelli, Banner Elk; Alexis Kaitlyn Isley, Boone; William Drew Israel, Boone; Gray Lawrence Jackson, Boone; Meredith Hope James, Boone; Zoe Margaret James, Boone; Ronald Joseph Jerina, Boone; Bethany Faith Jobe, Boone; Hayle Stewart Johnson, Boone; Michael William Johnson, Boone; James Franklin Phelps Johnston III, Boone; Lindsay Ann Jones, Boone; McKenzie Reece Jordan, Boone; Joseph Kyle Joyce, Boone; John Dylan Kahle, Boone; Harrison Allan Kane, Boone; Nicole Blake Kavanagh, Boone; Sarah Kathryn Kelley, Boone; Micah Andrew Kelly, Boone; Madison Nicole Kennedy, Boone; Neil Christopher Kennedy, Boone; Abbigail Markham Khan, Boone; Abigail Nicole Killian, Boone; Brian Frederick Kirwan, Boone; Benjamin Thomas Klatt, Blowing Rock; Lauren Elizabeth Klepper, Boone; Ashleigh Marie Knight, Boone; Haley Malyn Knight, Boone; Katherine Mccracken Knight, Boone; Samantha S. Kolor, Boone; Justin Troy Koltermann, Boone; Danielle Alyssa Kovasckitz, Boone; Maggie Sue Krier, Boone; Tom Patrick Laicher, Boone; Kelsey Angela Lambert, Boone; Sarah E. Large, Boone; Jeremy Jason Latham, Banner Elk; Chad Sterling Lawrence, Boone; Anya Noelle Laws, Sugar Grove; Mary Alexis Leppard, Blowing Rock, Eva Alicks Lie-Nielsen, Vilas; Gina Rene Liles, Boone; Hannah Elizabeth Lilly, Boone; Marcus Alan Limbrick, Boone; Nicholas Patrick Lipsette, Boone; Hannah Lee Locklear, Boone; Tori Marie Logel, Banner Elk; Madilynn Paige Lohmeier, Boone; Sarah Kate London, Boone; Kenzie Rae Longanecker, Boone; Isabella Reece Lopez, Boone; Carleigh Jean Lowe, Boone; Lily Wynona Lowe, Boone; James Cameron Lucas, Boone; Elizabeth Anne Luksa, Boone; Jack Jeremiah Lundie, Boone; Taylor Elizabeth Lundquist, Boone; Marcus Grant Lunsford, Boone; Taylor Robyn Mabie, Boone; Jacob William Macfarland, Boone; Alexandra Laura Maganares, Boone; Madison J. Mahagan, Boone; Meredith Abigail Maiken, Boone; Zachary Stephen Marciniak, Boone; Noah J. Markworth, Boone; Paige Marie Marro, Boone; Selina Nichole Marshall, Boone; Addison Leigh Martin, Boone; Jeffrey Colin Martin, Boone; Richard Stuart Martin, Boone; Rocio Jasmine Martinez, Boone; Ruth Marie Mazza, Boone; Matthew A. McBrayer, Vilas; Matthew Trevor McBurney, Blowing Rock, Jeassica Noel McCuller, Boone; Miranda Rae McCurdy, Boone; Nathaniel Richard McDonald, Boone; Susan Maria Rodriguez McDowell, Boone; Laura Nicole McGinn, Boone; Alexander Stephen McGuire, Sugar Grove; Caeleigh Ann McGuire, Boone; Jacob Andrew McKnight, Boone; Justin Omari McMurray, Boone; Alexander Scott McRae II, Boone; John Tanner Medford, Boone; Daniel James Medlin, Boone; Keegan M. Mele, Boone; Laura Elena Mendoza, Boone; Charlee Kathleen Miller, Boone; Miles A. Miller, Boone; Travis Max Miller, Blowing Rock; William Zachery Miller, Boone; Laura Kathryn Mills, Boone; Alexis Leigh Minton, Boone; Ellena Marian Moody, Banner Elk; Madison Blaine Moody, Boone; Charles Andrew Ramey Moore, Boone; Dylan Lane Moore, Boone; Denver Allman Moyers, Boone; Tyler Macaulay Mujica, Boone; Brian Bart Craig Mulkey, Blowing Rock; Ravshan Rustamovich Muminov, Boone; Farbod Naimi, Boone; Kayla Rose Newell, Boone; Savannah Grace Newton, Boone; Makayla Elise Nordine, Boone; Noah Jared Norfleet, Boone; Meghan Louise Nyberg, Boone; Benjamin James O Brien, Boone; Taylor John Oleson, Boone; Katherine Louise Olker, Boone; Bayley, Boone; Alexandria Olson, Boone; William Lawrence Olson, Vilas; Brian Bernstan Opatosky, Boone; Lacey Ann Ordini, Boone; Patrick Adams Osborne, Boone; Tinsley Elizabeth Osteen, Boone; Heather Lien Ostwalt, Boone; Taylor Marie Ouellette, Boone; Caleb John Owen, Boone; Angela Bacsal Owens, Boone;Megan E. Packer, Boone; Christopher E. Panza, Boone; Nicolas Andre Paradis, Boone; Gabriel Jose Paredes, Boone; Emma Rose Passino, Boone; Chase A. Pavelich, Boone; Gabrielle Nicole Paynter, Boone; Elizabeth Susanne Pearce, Boone; Jessica R. Peletier, Boone; Jarrett Tyler Pemleton, Boone; Faith Victoria Peterson, Boone; Kent Spencer Phillips, Boone; Aidan Bradley Piatek, Boone; Grayson Rick Pietrantozzi, Boone; Elise A. Pigue, Boone; Lilly Ann Pilkington, Boone; Alexandra Vadimovna Pisareva, Boone; Emily Jordan Pitman, Boone; Kira Sage Plummer, Vilas; Alexis Juliana Poff, Boone; Avery Mackenzie Pope, Boone; Grace Anna Taylor Portagallo, Boone; Griffith Edwin Porter, Boone; Mathew Andrew Powell, Boone; Lucas Thuchschmid Nadler Prata, Boone; Abigail Frances Priest, Boone; Olivia Carolyn Primm, Boone; Georgia Louise Privott, Boone; Jackson Glenn Propst, Vilas; Jacob Christopher Propst, Vilas; Joshua Lee Putnam, Boone; Abigail Dawn Quesenberry, Boone; Matthew Aaron Quigley, Boone; Courtney Marie Randazzo, Vilas; Christina Marie Randolph, Boone; Catherine Reed, Boone; Sophie Elizabeth Reese, Boone; Emylee Vondell Rhodes, Boone; Mallory Claire Rhyne, Boone; Jessie Emeli Rios, Boone; Cameron Tyler Roberts, Boone; Michael Woods Robinson, Boone; Willard Montellous Robinson IV, Boone; Andrea Paola Rodriguez-ortiz, Boone; Spencer Adriana Rossa, Boone; Robert William Rosser, Boone; Graham Frye Roten, Boone; Marshal Frye Roten, Boone; Camille G. Roth, Blowing Rock; Abigail Rose Roy, Boone; Todd Samuel Rule, Boone; Kayla Noelle Rusk, Boone; Kari Ann Salisbury, Boone; Michael Sanchez, Boone; Lukas James Sappenfield, Blowing Rock; Shannon Saracena, Blowing Rock; Justin Ryder Sass, Boone; Noah Ethan Sass, Boone; William Scott Satterfield, Boone; Reid N. Scheinman, Boone; Emilee Briannon Schluth, Boone; Abigail Megan Schroeder, Deep Gap; Audrey Hannah Scott, Boone; Colleen E. Scott, Boone; Kyra Daniella Scott, Boone; Hailee Annamarie Seifried, Blowing Rock; Ann Louise Sekutowski, Boone; Ruth Ann Shankle, Boone; Clio Aislinn Shannon, Boone; Michaela Nicole Shaw, Boone; Nicholas Michael Sherman, Boone; Benjamin Reid Shoaf, Boone; Emma Kate Shore, Boone; Madeline Victoria Shore, Boone; Roberto Carlos Sibrian, Boone; Joshua Dylan Siggers, Boone; Chloe Elaine Slack, Boone; Matthew Sean Sloyer, Boone; Amelia Ruth Smith, Boone; Brittney Sylvia Nicole Smith, Boone; Carlie Suzanne Smith, Boone; Dorsey Salena Smith, Boone; Nicholas Monroe Smith, Boone; Samantha Ann Smyth, Boone; Laura D. Souther, Boone; Sarah Elizabeth Spencer, Boone; Jesse Lee Spillars, Boone; Myia Ashley Spivey, Boone; Thomas Grant Spradley, Blowing Rock; Cameron Seth Stanley, Boone; Brooke Alexandra Steenwyk, Boone; Ryan Carolyn Sterling, Beech Mountain; Elena Marie Storelli, Boone; Kathryn Renae Stranathan, Boone; Casey Marie Strout, Boone; Eric David Stuart, Sugar Grove; Charles Richard Styron III, Boone; Aila Claire Sullivan, Boone; Justin Susser, Boone; Joshua David Sweeny, Boone; John Andrew Swick, Boone; Jacob Tyler Swisher, Boone; Daniel Robert Tangarone, Boone; Claire Morgan Tant, Boone; Aleshia Jewel Taylor, Boone; Bailee L. Taylor, Boone; Lucia G. Tefel, Boone; Megan Ashleigh, Boone; Noah Craig Thompson, Boone; Austin Palmer Tilley, Boone; Gabrielle Rose Timbrook, Boone; Megan Nicole Treadway, Boone; Arianna Claire Treppel, Boone; Caroline Rose Trew, Boone; Tyler David Tripp, Blowing Rock; Bennett R. Tucker, Boone; Audrey Brooks Tunstall, Boone; Savannah Peyton Turnage, Boone; Alexandra Nicole Turner, Boone; Jacob Ryan Turner, Boone; Dakota Shane Tuttle, Boone; Kekoa Benjamin Ulansey, Boone; Rueben Jose Urdiales Sr., Blowing Rock; Mackenzie R. Utter, Boone; Zachary Paul Valet, Blowing Rock; Sydney Lane Vaughn, Boone; Emily Brockman Velasquez, Boone; Abigail Grae Venable, Boone; Bradley A. Venable, Boone; Nicholas Ross Viknius, Boone; Albert Joubert Visser, Boone; Natalie Anne Vogel, Boone; Teague Matthew Vreeland, Boone; Alexander Max Walker, Boone; Gavin James Walker, Vilas; Dor-othlya Phil’lesianna Walrath, Boone; Colby Grace Warren, Vilas; Annette Rebekah Waters, Boone; Mckenzie Geneva Watson, Boone; Nora E. Watson, Boone; Maya Cheyenne Weaver, Vilas; Logan Garrett Wells, Boone; Cameron Joseph Welsh, Boone; Nicholas Robert Westhofen, Boone; Christa Alexis Whitley, Boone; Allison Hampton Whitmire, Boone; Micah Cameron Wiggins, Boone; Matthew Ryan Wilhelm, Boone; Arcadia Ceridwyn Williams, Blowing Rock; Katherine Grace Williams, Boone; Jesse Marie Wilson, Boone; Michaela Leigh Wilson, Boone; Niamh Catherine Winders, Boone; Alexander Matthew Winnicki, Boone; Alexis M. Winterrowd, Boone; Darling Marie Wonsch, Boone; Amanda Leigh Worthy, Boone; Julia Marie Wray, Boone; Betsy Lynne Wright, Boone; Brandon Cole Yaser, Boone; Kira Amari Young, Boone; Nicholas Quinn Young, Boone; Alexa Zamora Carpio, Boone; James Zody, Boone; Robert Thomas Zullo, Boone; Alex Catherine Zynda, Blowing Rock.
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